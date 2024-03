Conte L’art de rater son train Labaroche, lundi 8 avril 2024.

Conte L’art de rater son train Labaroche Haut-Rhin

Luca Marchesini a beaucoup voyagé et ses aventures sont devenues pour lui un voyage initiatique. Possible pour les enfants dès 10 ans.

L’art de rater le train est un voyage inspiré des aventures que Luca Marchesini a vécues en allant vivre à Granada, en Andalousie, où il a habité trois ans avant de partir s’installer à Montpellier. Là-bas, il a découvert l’art du conte, la poésie, l’improvisation théâtrale et l’amour rien que ça! Et le tout dans un tourbillon de rencontres hasardeuses, aventures imprévues, trains ratés, valises perdues. Des choix impossibles résolus avec l’aide parfois d’une ¿force invisible¿, parfois d’un poète connu dans la rue. C’est la confrontation avec le problème du choix, car choisir, c’est renoncer (dixit Kamel Guennoun), qui l’a changé et fait grandir. Cette époque de sa vie a été un voyage initiatique.

Possible dès 10 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:00:00

fin : 2024-04-08 21:00:00

395a La Place

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est contact@musee-bois-labaroche.com

L’événement Conte L’art de rater son train Labaroche a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg