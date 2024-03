Conte De Tanger à Tombouctou Orbey, jeudi 11 avril 2024.

Le conteur Hamed Bouzzine vous plonge dans un magnifique voyage au Maroc et une découverte des peuples de la mer, des océans et du désert. A partir de 6 ans.

Depuis que j’ai l’âge de cinq ans, je traverse le Maroc du Nord au Sud et me promène d’Est en Ouest. Par la magie de la parole, nous irons dans la sublime Fez puis, par un petit vent léger qui descendra de l’Atlas, nous survolerons l’inoubliable Marrakech. Nous n’oublierons pas d’aller rendre visite aux peuples de la mer, des plaines, des océans et du désert.

Possible pour les enfants dès 6 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11 21:15:00

27 Rue Charles de Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est bibliotheque@orbey.fr

