Construction de cabanes avec la Compagnie L’Amicale Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes, samedi 18 mai 2024.

Construction de cabanes avec la Compagnie L’Amicale Le Musée se cache derrière sa palissade… Venez célébrer la construction en fabriquant des micro-architectures avec la compagnie L’Amicale, en résidence-mission sur le territoire de Valencienens Mét… Samedi 18 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Valenciennes En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Le Musée se cache derrière sa palissade… Venez célébrer la construction en fabriquant des micro-architectures avec la compagnie L’Amicale, en résidence-mission sur le territoire de Valencienens Métropole.

Plateforme coopérative de production d’arts vivants, L’Amicale s’attelle depuis plus de 10 ans à imaginer des dispositifs, des jeux, des pratiques pour mettre en relation les gens et les idées, poétiser le travail, cultiver le serrage de coudes et l’esprit de camaraderie.

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 03 27 22 57 20 http://musee.valenciennes.fr Construit au début du XIXe siècle, le musée de Valenciennes appartient à cette génération de palais des Beaux-Arts édifiés sous la IIIe république : larges espaces, proportions monumentales qui ici mettent admirablement en valeur une collection prestigieuse : de l’archéologie gallo-romaine jusqu’au XXe siècle, avec comme temps forts la peinture flamande du XVIIe siècle et la grande sculpture du XIXe siècle autour de la figure de Jean-Baptiste Carpeaux.

© Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

© L’Amicale