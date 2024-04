Consortium Mob & Djo, Lucie Sole, Kid Soirée Rap La Carène Brest, samedi 27 avril 2024.

Rendez-vous pour une nouvelle soirée dédiée à la scène rap émergente bretoise ! Venez découvrir rois projets et trois esthétiques différentes qui montrent à quel point la scène locale est active et créative. On ira toujours plus loin avec une scène dans le hall puisque des invités viendront compléter cette soirée.

La scène brestoise ne cesse incontestablement de s’intensifier, et gagne à être connue cette soirée sera THE place to be in Brest Bay puisque notre ville à du Flow !

MOB & DJO

Mob et Djo se réalisent dans un univers cynique et sans filtre tantôt dévoilant les tréfonds malsains de leur pensée, tantôt dépeignant le monde qui les entoure depuis leurs yeux. Leurs penchants, leurs pulsions ainsi que leurs péchés respectifs régissent les limites d’un monde dantesque en continuelle évolution.

Un troisième membre ; L’homme de l’ombre s’occupe de leur identité visuelle et de la réalisation de leurs vidéoclips.

Lucie Sole

Inspirée par le RnB, la pop la trap et le funk, Lucie Solé nous entraîne dans un univers musical hybride, puisant sa force dans un mélange entre plusieurs genres. Chanteuse (en français, en anglais et en italien), pianiste et compositrice, sa musique est chargée d’une atmosphère cinématographique intimiste et puissante, marquée par ses influences culturelles. Tantôt planantes et suspendues, tantôt fortes et directes, ses mélodies nous emmènent dans un véritable voyage émotionnel et musical.

Kid

Le 20 octobre, kid a sorti son premier Ep Jeune officiel . L’aboutissement de nombreux mois de travail et de doutes. Un 5 titres dans lequel il aborde diverses thématiques, liées à son âge, à son rapport aux autres, à des questionnements plus large sur le monde qui l’entoure, le tout, en gardant une touche de légèreté qui peut parfois prêter à sourire. Loin d’avoir explorer toutes les possibilités qui lui sont offertes, Kid livre un condensé de ce qu’il a vécu ces dernières années. Le début d’une histoire pour un jeune rappeur comme il y en a peu, avec un potentiel de progression impressionnant ! Un conseil gardez vos oreilles grandes ouvertes, ce n’est que le début pour Kid.

Ouverture des portes à 20h.

Rendez-vous au Club et dans le Hall. .

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

