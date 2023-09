2h32 Conservatoire les Deux Muses Melun, 25 avril 2024, Melun.

2h32 Jeudi 25 avril 2024, 20h30 Conservatoire les Deux Muses 6 à 16 euros

Elle court, elle court Zenash. Elle se lève très tôt le matin, enfile ses baskets avant d’aller faire des ménages à l’hôtel, et sitôt le boulot fini elle court, encore, elle marathonne, tout le temps. Elle est arrivée d’Ethiopie, Zenash, et décédée à Neuilly-sur-Marne, en France donc.

Voici l’histoire réinventée de Zenash Gezmu, marathonienne assassinée en 2017. Une histoire qui parle de lutte sociale, de fantastique, d’endurance, de marathon en empruntant les chemins de l’imaginaire proposés par le sonore et la marionnette.

Une histoire de courage : courage de celles et ceux qui par le corps et le souffle invitent à des gestes hors-normes de solidarité sans retours…

Conservatoire les Deux Muses 26, avenue Georges Pompidou 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0164521095 »}, {« type »: « email », « value »: « morbustheatre@yahoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

marathon marionnette

Emilie Rouy