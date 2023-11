Projets personnels Théâtre | CPES Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Projets personnels Théâtre | CPES Conservatoire de Nantes Nantes, 13 juin 2024, Nantes. 2024-06-13 Salle Molière – Conservatoire

Horaire : 12:00 13:30

Gratuit : oui Sur réservation. Billetterie en ligne à partir du 29 mai 2024. Salle Molière – Conservatoire Les élèves parvenus en fin de CPES (classe préparatoire à l’enseignement supérieur) au Conservatoire présentent durant 2 jours de courtes formes théâtrales devant un jury de professionnel et le public. Ces projets personnels de 30 min. sont l’aboutissement de 2 années intensives d’études et participent à l’obtention de leur D.E.T. « Diplôme d’Études Théâtrales », ultime étape avant d’entrer dans des écoles supérieures de théâtre et/ou envisager un horizon professionnel. Chaque élève est à l’initiative de son projet dans le cadre d’une « traversée de rôle », l’acteur faisant à cette occasion l’expérience d’un rôle dans sa continuité. Il s’agit aussi d’un travail collectif dans lequel chaque élève de la classe est amené à être acteur, metteur en scène, directeur d’acteurs, dramaturge… Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

Conservatoire de Nantes
4 Rue Gaëtan Rondeau
Nantes 44200
02 51 25 00 20
https://conservatoire.nantes.fr/home.html
conservatoire@mairie-nantes.fr

