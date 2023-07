CHAT / CHAT – Cie Zapoï Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes, 3 avril 2024, Trappes.

CHAT / CHAT – Cie Zapoï Mercredi 3 avril 2024, 09h00, 10h30 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine…

Ah tiens, Il est là ! Il dort… mais à quoi rêvent les chats ?

Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-smonaute…

Le trouveras-tu sous un Chat-Pot? ou sur le dos d’un Chat-mot?

Il s’est peut-être caché derrière les mots…

Le spectacle tisse de manière ludique et poétique les questions de la figuration pour les tout-petits. Les images au graphisme épuré et coloré se métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et d’un univers musical. Le spectacle se poursuit avec un deuxième temps où les petits spectateurs sont invités à explorer les tapis d’éveil qui prolongent l’univers graphique et sensible du spectacle.

Spectacle à l’Auditorium du conservatoire de Trappes

THEATRE JEUNE PUBLIC