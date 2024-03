Conservatoire Clément Janequin / Awek Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, mercredi 12 juin 2024.

**19h30 Scène découverte** Carte blanche au conservatoire à rayonnement départemental de Châtellerault

**23h00 Club Awek,** c’est 30 années sur les routes, à travers le monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 28 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 12 albums et plus de 2000 concerts prouvent que le groupe s’est totalement investi dans cette aventure.

Fabrice Joussot / Guitare, Chant Stéphane Bertolino / Harmonica Olivier Trebel / Batterie Joël Ferron / Basse

[Programmation Jazzellerault](https://festival-jazzellerault.fr/) .

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine billet.jazzellerault@gmail.com

