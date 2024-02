Congrès Santé « Le Printemps de la CPTS » TARBES Tarbes, vendredi 26 avril 2024.

Congrès Santé « Le Printemps de la CPTS » TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Voici 2 journées exceptionnelles dédiées à la santé !

Innovant, ce congrès propose à la fois des conférences inédites et des ateliers formatifs audacieux autour d‘un village partenaire.

Le vendredi 26 avril est destiné aux professionnels de Santé de 14h à 20h ( sur inscription)

– Samedi 27 avril ouvert au grand public

Au programme

– Rencontre avec Dr Kevin ( + de 100 000 followers) qui présentera une thématique sur l’hygiène bucco-dentaire

– Conférence de Madame Brigitte Lahaie sur la sexualité

– Ateliers de gestes d’urgence des pompiers, militaires, soignants du Samu, de la Croix rouge et des ambulanciers vous attendent sur la zone Êtes-vous prêts à sauver des vies ? .

N’attendez plus et allez voir sur notre site internet pour en savoir plus !

https://www.leprintempsdelacpts.org/

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-27

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Congrès Santé « Le Printemps de la CPTS » Tarbes a été mis à jour le 2024-02-15 par OT de Tarbes|CDT65