Congrès médecine de la femme Palais des Congrès Marseille, jeudi 18 avril 2024.

Congrès médecine de la femme Palais des Congrès Marseille Bouches-du-Rhône

Cette année, nous vous accueillerons pour deux jours autour de la prise en charge gynécologique, oncologique et obstétricale.Professionnels

Pour cette 16e édition, nous vous proposerons le jeudi matin deux sessions de DPC l’une sur la nouvelle classification des images colposcopiques et l’autre sur tabac et grossesse .



Le Congrès débutera ensuite en début d’après-midi et alternera sessions plénières et ateliers. Nous aborderons ensemble des sujets variés et clés pour La Médecine de la Femme avec des sessions d’échographie obstétricale en live et une session du Collège de Gynécologie Médicale de Marseille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-19

Palais des Congrès 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

