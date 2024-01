BLOND AND BLOND AND BLOND CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, samedi 25 mai 2024.

Après HØMÅJ À LA CHØNSON FRANÇAISE, venez (re)découvrir MARIÅJ EN CHØNSONS le spectacle des Blønd and Blönd and Blónd !French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive.Vous êtes convié·es au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C’est tout naturellement que ce suédois et cette française se sont tourné·es vers les Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union.Extraits du menu :• Velouté de premiers émois d’amour• Carpaccio de douceur animale sauce L214• Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny• Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle• Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré et autres friandises musicales et digestivesEn un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84