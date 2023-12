Elisabeth Buffet CONFLUENCE SPECTACLES Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Elisabeth Buffet CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, 18 avril 2024, Avignon. Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon ce n’est pas drôle.Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3eme Reich en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! »Auteure : Elisabeth BUFFETMise-en-scène : Nicolas VITALDistribution : Elisabeth BUFFET

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:30
CONFLUENCE SPECTACLES
PLACE DE L'EUROPE
84000 Avignon

