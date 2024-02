Conférences Micro-Folie Salle Michel Vallery Montivilliers, lundi 15 juillet 2024.

Conférences Micro-Folie Salle Michel Vallery Montivilliers Seine-Maritime

Vendredi

La Micro-Folie de Montivilliers s’installe durant l’été pour faire découvrir, soit en accès libre, soit avec des micros conférences ciblées sur une collection d’œuvres impressionnistes issues des musées normands et des grands musées nationaux. Ce vaste Musée numérique porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, offre un riche panorama sur le courant Impressionniste par la variété des collections présentées. La découverte se fait par des activités ludiques, des animations et à l’occasion de micro-conférences thématiques.

Programme à paraitre sur le site internet abbaye-montivilliers.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-08-16

Salle Michel Vallery Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

