Conférences La Rouërie, homme du Coglais, précurseur de la Chouannerie ? Place du Général de Gaulle Maen Roch, samedi 6 avril 2024.

Conférences La Rouërie, homme du Coglais, précurseur de la Chouannerie ? Place du Général de Gaulle Maen Roch Ille-et-Vilaine

L’association Histoire et Mémoire de St-Brice en Coglais organise une journée d’étude intitulée « La Rouërie, homme du Coglais, précurseur de la Chouannerie ? » regroupant conférences, débats, expositions et dédicaces.

Animée par Jean LEBRUN, ancien animateur de la Marche de l’Histoire sur France Inter, la journée évoquera et questionnera la personne et le rôle du marquis de la Rouërie par des universitaires, des journalistes, des auteurs et des passionnés sous forme de conférences, tables rondes et expositions.

En janvier 2023 a été commémoré les 230 ans de la mort du Marquis de La Rouërie le 30 janvier 1793.

Cet anniversaire a été l’occasion de redécouvrir un personnage marquant de notre histoire bretonne et a fait l’objet d’une abondante production littéraire roman, BD et livre sur les pas de La Rouërie. Artistocrate breton, son existence a marqué l’Histoire tant aux Etats-Unis où il a été un héros de l’Indépendance qu’en Bretagne dont il a défendu les Libertés contre l’arbitraire royal. Il est également considéré comme étant l’inspirateur de La Chouannerie.

François-Xavier LEFRANC (roman « Je boirai mon sang »), Olivier PAGE (guide du routard « Dans les pas de la Rouërie ») Thierry JIGOUREL (Bande Dessinée « Colonel Armand, de Washington à l’Armée des Chouans ») seront présents et dédicaceront leurs ouvrages disponibles à la vente.

La journée se terminera au château de St Brice par une visite exceptionnelle de la chapelle où Le Marquis s’est marié avec Madame de St Brice et du parc où trône majestueusement le Tulipier de Virginie, cadeau du Président Washington.

Un repas le midi est organisé pour ceux qui souhaitent le réserver, au tarif de 20 € supplémentaires.

Inscription en ligne obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:15:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville

Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne histoirememoiresstbrice@gmail.com

L’événement Conférences La Rouërie, homme du Coglais, précurseur de la Chouannerie ? Maen Roch a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne