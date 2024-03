Conférence UPA : « Sport de haut niveau et maternité : perspectives historiques et dynamiques contemporaines » Espace Jean Vilar Arcueil, mardi 30 avril 2024.

Conférence UPA : « Sport de haut niveau et maternité : perspectives historiques et dynamiques contemporaines » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 30 avril, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

La conférence explore la relation complexe entre maternité et sport de haut niveau. En retraçant l’évolution des représentations et des pratiques depuis les origines du sport moderne jusqu’à nos jours, Lucie Forté examine les défis auxquels sont confrontées les sportives en matière de parentalité. Cette conférence offre un regard approfondi sur les enjeux socioculturels, les contraintes biologiques et les impacts sur les carrières sportives, mettant en lumière les opportunités et les défis inhérents à la conciliation du sport de haut niveau et de la maternité.

Conférence animée par Lucie Forté, sociologue du sport, maîtresse de conférences au laboratoire CreSco de l’Université Paul Sabatier et chargée de mission au CREPS de Toulouse. Ses travaux portent sur la formation et le développement de l’excellence sportive.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil

