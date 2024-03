Conférence UPA : « Repenser notre alimentation pour faire société » Espace Jean Vilar Arcueil, mardi 23 avril 2024.

Conférence UPA : « Repenser notre alimentation pour faire société » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 23 avril, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T20:00:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T20:00:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Faire ses courses et partager un repas sont des moyens de se relier aux autres. La façon de nous nourrir construit notre santé. Nos cuisines et nos manières de table racontent nos cultures. Nos modes de production agricole façonnent nos paysages et définissent notre place dans la nature. Gérer des ressources pour produire, transformer et distribuer les aliments fonde nos économies. Ainsi, penser notre alimentation, c’est penser notre société.

Conférence animée par Damien Conaré, ingénieur agronome et secrétaire général de la Chaire Unesco Alimentations du monde à l’Institut Agro Montpellier depuis 2011.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/universitepopulairearcueil »}, {« type »: « email », « value »: « universitepopulaire@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « email », « value »: « jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141242555 »}]

alimentation société