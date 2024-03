Conférence UPA : « Les troubles du spectre de l’autisme : la réalité dans le quotidien » Mairie d’Arcueil Arcueil, mardi 21 mai 2024.

Conférence UPA : « Les troubles du spectre de l’autisme : la réalité dans le quotidien » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 21 mai, 20h00 Mairie d’Arcueil Entrée libre, gratuit, sans réservation

L’autisme véhicule de nombreux préjugés et idées reçues qui, par méconnaissance, mettent à mal la perception qu’en a le grand public. Et pourtant : avec plus de 50 millions de personnes autistes dans le monde, il est nécessaire de connaître, pour mieux le comprendre et l’accompagner, le fonctionnement atypique de ces personnes que la société tend à délaisser. Vous pensez connaître l’autisme et ses manifestations ? Plongez dans un témoignage personnel.

Conférence animée par Lali Dugelay, responsable communication, conférencière et formatrice. Elle a été diagnostiquée de TSA, TDAH et multidys à 43 ans. Elle intervient auprès des entreprises pour les sensibiliser au handicap et à la diversité.

Traduction en LSF (langue des signes française).

