Conférence UPA : « L’avenir de l’Europe ? » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 25 juin, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Ces dix dernières années, l’Europe a connu un enchainement de crises sans précédent (économique, migratoire, sanitaire, inflation, guerre en Ukraine). Les États européens se sont parfois montrés solidaires, parfois moins. Au lendemain des élections européennes, je vous propose de revenir sur les crises passées et surtout celles en cours pour répondre à une question fondamentale : comment faire advenir une Europe-puissance ?

Conférence animée par Joséphine Staron, docteure en philosophie politique, diplômée de Sorbonne Université et Directrice des études et des relations internationalesdu think tank Synopia.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil

