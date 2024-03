Conférence UPA : « L’accompagnement scientifique à la performance paralympique » Mairie d’Arcueil Arcueil, mardi 4 juin 2024.

Conférence UPA : « L’accompagnement scientifique à la performance paralympique » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 4 juin, 20h00 Mairie d’Arcueil Entrée libre, gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T20:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T20:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

La recherche s’est renforcée en France depuis plusieurs années afin d’optimiser les chances de médailles de la France, notamment aux Jeux Paralympiques de 2024. Quelles sont les recherches à l’INSEP qui accompagnent aujourd’hui les sportifs paralympiques ? Quels sont les enjeux et les spécificités des performances à venir ? Entre optimisations et limites, les recherches menées ces dernières années permettent d’appréhender et d’éclairer les connaissances sportives, physiologiques, technologiques, environnementales et humaines.

Congréence animée par Julien Schipman, chercheur à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) au laboratoire de l’Irmes. Il est le coordinateur d’un des lots de travail ayant pour objectif l’analyse des performances réalisées en compétitions internationales jusqu’au Jeux de Paris 2024.

Traduction en LSF (langue des signes française).

Mairie d’Arcueil 10 avenue Paul DOUMER Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/universitepopulairearcueil »}, {« type »: « email », « value »: « universitepopulaire@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « email », « value »: « jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141242555 »}]

sport paralympique