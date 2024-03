Conférence UPA : « Faire écouter le cinéma » Espace Jean Vilar Arcueil, mardi 11 juin 2024.

Conférence UPA : « Faire écouter le cinéma » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 11 juin, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Le son du cinéma disparait sous ses images, lui qui est pourtant porteur du vivant et des relations sensibles. Loin des questions techniques nous allons désigner la grande diversité et singularité des constructions sonores à partir de nombreux exemples.

Conférence animée par Daniel Deshays, ingénieur du son, réalisateur sonore et professeur dans des écoles nationales supérieures (ENSATT, Fémis, ENSBA…). Il enseigne conception et réalisation sonore. Il travaille le son depuis plus de 40 ans pour le théâtre (185 pièces), la musique (250 disques) et le cinéma (101 films).

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

cinéma son