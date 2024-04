Conférence « Un siècle de Musiques Actuelles » Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, lundi 8 avril 2024.

Conférence « Un siècle de Musiques Actuelles » Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Présentation des grands courants et artistes majeurs des Musiques Actuelles Amplifiées aux XXème et XXIème siècles.

Présentation des grands courants et artistes majeurs des Musiques Actuelles Amplifiées aux XXème et XXIème siècles.

Sur le thème « The summer of love 1967, année pop et psychédélique », par Christophe Ithurritze, professeur au Conservatoire des Landes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 18:00:00

fin : 2024-04-08 20:00:00

Voie Romaine Pôle Sud Centre de formations musicale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence « Un siècle de Musiques Actuelles » Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-03-28 par OTI LAS