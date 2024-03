Conférence sur les troubles du neuro-développement Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, mardi 2 avril 2024.

Conférence sur les troubles du neuro-développement Conférence animée par David Monnet, neuropsychologue et spécialiste Mardi 2 avril, 17h30 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Entrée libre

Début : 2024-04-02T17:30:00+02:00 – 2024-04-02T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’Université Paris Saclay encourage et investit de nombreuses actions de soutien pour l’autisme et les troubles du neurodéveloppement (TND).

Le Service Handicap & Études organise un moment privilégié pour informer et sensibiliser le grand public sur l’autisme et les TND, lors de la conférence de David Monnet, neuropsychologue et spécialiste des TND, qui se tiendra le mardi 2 avril à 17h30 à la MaPS (bâtiment 399, campus Vallée).

Cette conférence est également accessible en distanciel, via le lien suivant : Lien d’accès

Lors de ce moment d’échanges, les questions sur les TDAH (troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité), les TSA (troubles du spectre de l’autisme), les « dys » (dyspraxie, dyscalculie, dyslexie…) seront abordées.

Chacun de nous peut, par des gestes simples, devenir un agent de sensibilisation à l’autisme et aux TND et contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France

