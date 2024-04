Conférence « Sur les pas de Néandertal » Surtainville, jeudi 8 août 2024.

Conférence « Sur les pas de Néandertal » Surtainville Manche

La fouille du Rozel, c’est le pied !

Par Dominique CLIQUET, archéologue, Conservateur en Chef de la DRAC responsable du site des fouilles du Rozel.

Les investigations se poursuivent sur ce site occupé par l’homme de Néandertal durant le début de la

dernière glaciation entre 115 000 et 70 000 ans. Le gisement, révélé par l’érosion littorale en 1967 a

fait l’objet d’une fouille de sauvetage en 1969/1970, puis depuis 2012, date à laquelle les travaux de

fouille ont repris. Ces derniers ont montré l’intérêt majeur du site du fait d’un exceptionnel état de

conservation des vestiges: aires de découpe des carcasses animales, foyers, amas de débitage de silex,

mais surtout de traces et empreintes humaines (pieds, mains, genoux) et animales (pattes) qui nous

renseignent sur la constitution des groupes humains et des animaux qui ont fréquenté le site.

Les hommes sont revenus à plusieurs reprises pour passer l’hiver à l’abri du bourrelet dunaire, les

animaux réinvestissant les lieux au printemps et l’été.

La bonne conservation des vestiges nous renseigne sur les milieux dans lesquels évoluaient les

populations préhistoriques et sur la manière dont l’homme exploitait les ressources de ces milieux en

contexte tempéré.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 20:30:00

fin : 2024-08-08 23:00:00

46 Route du Brisay

Surtainville 50270 Manche Normandie secretariat.assohistsurtain@gmail.com

L’événement Conférence « Sur les pas de Néandertal » Surtainville a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Cotentin La Hague