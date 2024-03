Conférence sur le Marégraphe de Marseille Université du Temps Libre Marseille 6e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Le marégraphe de Marseille, de la fixation du zéro des altitudes à l’augmentation du niveau des mers.

Lorsqu’on dit que l’altitude du Mont Blanc est de 4807 m, il est légitime de se poser la question par rapport à quoi ? .



C’est au XIXe siècle que s’est ressenti le besoin de fixer une altitude

de référence (ou altitude zéro) pour la France continentale. Il a été décidé que le marégraphe serait installé à Marseille, sur un rocher fixe (en contrebas de l’actuelle Corniche JF Kennedy). La première pierre a été posée en 1884, et l’observatoire a d’abord fonctionné de 1885 à 1897 ; après ces 12 ans, une moyenne du niveau de la

mer a permis de fixer le niveau zéro des altitudes en France continentale.



L’appareil de l’époque, toujours en service, est de fabrication allemande ; de 1900 à 2000, il a permis d’établir que le niveau de la mer a augmenté de 16 cm …Hélas,cette augmentation s’accélère depuis 2000 à cause du réchauffement climatique et il est prévu une augmentation du niveau des mers de l’ordre de 1 m d’ici 2100 en suivant la tendance actuelle, le Vieux Port de Marseille sera sous les eaux, la Camargue mais aussi le Bengladesh ou les Maldives seront noyés (toutes les mers et tous les océans du monde sont reliés) !

Nous sommes en pleine actualité du dérèglement climatique.

