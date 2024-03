CONFÉRENCE SUR LE HACÈLEMENT ET LE CYBER-HARCÈLEMENT Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, jeudi 28 mars 2024.

CONFÉRENCE SUR LE HACÈLEMENT ET LE CYBER-HARCÈLEMENT Le pôle éducation, jeunesse et sport organise, le mercredi 27 mars à 19h à l’Auditorium, une intervention sur le harcèlement et le cyber-harcèlement. Jeudi 28 mars, 19h00 Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00

Le pôle éducation, jeunesse et sport organise, le mercredi 27 mars à 19h à l’Auditorium, une intervention sur le harcèlement et le cyber-harcèlement.

Le Major Mignonneaud, de la police nationale et responsable du service prévention à la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Loiret animera cette intervention.

Cette conférence est ouverte à tous et gratuite.

Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin place de la belle Arche St Pryvé St Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie@saint-pryve.fr »}]

conférence harcèlement

Mairie de saint-pryvé saint-mesmin