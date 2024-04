Conférence Sur la piste des loups par Adrien Bienvenu, soigneur animalier et animateur Salle culturelle Châteauponsac, samedi 6 avril 2024.

Un loup a fait son entrée au musée en 2023. L’animal a été naturalisé entre 1890 et 1924 par le pharmacien de Châteauponsac, Louis Duchâteau.

Venez écouter Adrien Bienvenu, soigneur animalier et animateur, qui évoquera son métier et le loup sous divers angles l’histoire de sa présence en Limousin, sa vie sociale, son alimentation…

Tout public, conférence accessible aux jeunes enfants. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 19:30:00

Salle culturelle Rue Henri Autef

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine museechateauponsac@gmail.com

