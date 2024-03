Conférence sur la macrobiotique BIOCOOP Bressuire, vendredi 7 juin 2024.

Conférence sur la macrobiotique BIOCOOP Bressuire Deux-Sèvres

Curieux, curieuse ? Venez à la rencontre de Daniel Salens, formé en théorie et en cuisine macrobiotique pendant 30 ans.

Un moment instructif et convivial à partager autour d’une infusion, d’un thé et de quelques grignotages.

Inscription en magasin, par mail ou par téléphone (05.49.65.50.62). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07

BIOCOOP 2 Allée Nicolas Copernic Terves

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@biocoop-bressuire.com

L’événement Conférence sur la macrobiotique Bressuire a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Bocage Bressuirais