CONFÉRENCE-SPECTACLE DANSER AVEC LA VIE Sarreguemines, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi

Retrouvez Manuela Rossell et Anthony Nicolas pour une Conférence-Spectacle pour apprendre à « Danser avec la vie ».

Une expérience immersive de 2 heures qui vous invite à changer votre vision du monde et à améliorer la qualité de votre quotidien.

Animée par deux coachs et chercheurs en développement personnel, cette conférence vous plongera dans un voyage émotionnel oscillant entre rires, larmes et joies.

Nous explorerons les mécanismes du stress et de l’anxiété, mais surtout, nous vous donnerons les outils pour surmonter vos peurs et manifester une vie emplie de paix et de bonheur.

À travers des confidences touchantes, des exercices pratiques et des moments de prise de conscience, nous vous aiderons à redéfinir votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure.

N’attendez plus, venez « Danser avec la vie » et découvrez comment rendre chaque jour extraordinaire.

Billetterie en pré-vente sur https://my.weezevent.com/danser-avec-la-vieTout public

25 EUR.

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25 22:30:00

rue du Colonel Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

