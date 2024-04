Conférence souvenirs de baptême Goettelbrief Gries, jeudi 18 avril 2024.

Marc MEISSNER tiendra une conférence sur les lettres-souvenirs de baptême « Goettelbrief » le jeudi 18 avril 2024 à 20h à l’annexe de la Mairie (55 rue Principale).

Spécialiste de cette tradition, il présentera l’imagerie populaire de la région à travers la coutume des Goettelbrief, l’une des plus belles et des plus anciennes traditions alsaciennes, pratiquée et répandue en Alsace du Nord.

Entrée gratuite. EUR.

55 rue Principale

Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est mairie@gries.fr

