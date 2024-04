Conférence Santé Insuffisance cardiaque prévention et prise en charge Auditorium de l’IFR Royan, mercredi 15 mai 2024.

Conférence Santé Insuffisance cardiaque prévention et prise en charge Auditorium de l’IFR Royan Charente-Maritime

En France plus de 1,5 million de personnes sont atteintes d’insuffisance cardiaque, en particulier les plus de 60 ans. L’insuffisance cardiaque a un retentissement majeur sur la qualité de vie des personnes et de leur entourage.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15

Auditorium de l’IFR 48 bd Franck Lamy

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sante@mairie-royan.fr

L’événement Conférence Santé Insuffisance cardiaque prévention et prise en charge Royan a été mis à jour le 2024-04-04 par Mairie de Royan