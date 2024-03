Conférence « Samadet après Samadet » Samadet, dimanche 5 mai 2024.

Alain Costes propose, à travers cette conférence, de tirer un fil historique du néo-Samadet : Bergerot à Pau, Pierre Duboy à Hagetmau ou encore Henri Léon-Dufour et Louis Dage à Saint-Sever.

Malgré sa fermeture en 1840, la manufacture royale de faïences de Samadet marque le territoire d’un souvenir profond et suscite le grand intérêt des érudits locaux. Lorsqu’émergent, vers 1880, de nouveaux ateliers de faïence, c’est en puisant dans les formes et répertoires du Samadet traditionnel que les céramistes vont trouver l’inspiration, de la plus pure copie à l’interprétation la plus fantaisiste. Alain Costes propose, à travers cette conférence, de tirer un fil historique du néo-Samadet : Bergerot à Pau, Pierre Duboy à Hagetmau ou encore Henri Léon-Dufour et Louis Dage à Saint-Sever. EUR.

