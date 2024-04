Conférence Bibliothèque Saint-Étienne-Lardeyrol, vendredi 19 avril 2024.

Conférence Bibliothèque Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Dans le cadre du Printemps 2024 et dans la thématique l’arbre et la forêt, Anne Muller animera une conférence intitulée Artistes en forêt révolutions artistiques et combats écologiques.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Bibliothèque 1, rue du Lavador

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Conférence Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay