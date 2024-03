Conférence ruche pédagogique et dégustation de miel Pavillon des Transitions Rouen, mercredi 3 avril 2024.

Conférence ruche pédagogique et dégustation de miel Le fonctionnement d’une ruche et la fabrication du miel n’aura plus de secrets pour vous ! 3 et 6 avril Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

Dans cet atelier vous allez comprendre les subtilités de la fabrication du miel : un produit naturel et bon pour la santé.

Ensuite, il est prévu une dégustation de différents miels pour s’adoucir le palais et enfin, pour conclure, la confection d’un tissu imprégné de cire d’abeille pour la conservation des aliments (un bee-wrap ou cirophane).

Animé par Apiwilly

A partir de 12 ans.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/conference-ruche-pedagogique-et-degustation-de-miel »}]