Conférence Re-Naissance Salle communale Saint-Laurent-en-Grandvaux, vendredi 5 avril 2024.

Conférence Re-Naissance Salle communale Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Conférence Re Naissance rendre possible l’impossible par Thomas Billot, étudiant en diététique, vendredi 5 avril 2024 à 19h30 à la salle communale de Chaux du Dombief.

Venez découvrir, lors de cette conférence, une histoire de vie.

De la sédentarité à l’aventure ultra distance, nous vous invitons à denir discuter dans un endroit chaleureux et accueillant, sur les motivations et ressources à s’épanouir le long des sentiers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

Salle communale 1 place de la mairie

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

