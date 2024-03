Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 20 avril Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence, vendredi 19 avril 2024.

Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 20 avril Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Rondine de Puccini par Olivier Braux conseiller culturel des amis du festival.

1914. Vingt mille lires et 30% de droits d’auteur, pour écrire à Vienne une opérette d’environ huit à dix numéros, deux duos d’amour, une valse et un texte parlé, Puccini voudrait bien. C’est une sorte de réaction contre la repoussante musique d’aujourd’hui qui est fort semblable à la guerre. Mais faire du sous Lehár contre Schönberg ? Il ne peut pas. Il écrira un opéra comme Le Chevalier à la rose, mais plus léger et plus organique . Ce sera une « comédie lyrique » de forme ouverte. Et particulièrement libre, puisque, dans le Paris du Second Empire des bals, aux valses lentes se grefferont tango, one-step et slow-fox ! 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 19:30:00

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

L’événement Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 20 avril Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence