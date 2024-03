Conférence pour enfants de 4 à 8 ans : « Robots et humains, sommes-nous pareil ? » Espace Jean Vilar Arcueil, dimanche 5 mai 2024.

Conférence pour enfants de 4 à 8 ans : « Robots et humains, sommes-nous pareil ? » L’UPA n’est plus réservée uniquement aux adultes !

Retrouvez à chaque trimestre une conférence dédiée aux enfants avec Les Petites Lumières. Dimanche 5 mai, 10h30 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:30:00+02:00 – 2024-05-05T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:30:00+02:00 – 2024-05-05T11:30:00+02:00

Les robots évoluent de plus en plus vite. L’humain s’est mis à fabriquer des machines pour l’aider à passer l’aspirateur, à couper les pommes de terre, et maintenant les robots pourraient même nous tenir compagnie ! Quel enfant n’a pas souhaité avoir un robot, une poupée qui parle ou un chien qui paraît presque vivant ? Pourquoi l’intelligence artificielle gagne-t elle aux échecs contre l’intelligence humaine ? Les robots sont-ils plus intelligents que les humains ? Mais alors, faut-il avoir peur des robots ? Vont ils prendre le dessus ? Qu’est-ce qui nous reste, à nous humains, que les robots n’arrivent pas encore à faire ? Voici quelques une des questions que nous aborderons dans notre mini-conférence interactive.

Les petites Lumières est un projet d’initiation à la philosophie pour les enfants et les adolescent·es. Les séances permettent d’apprendre et de développer des compétences pour penser en groupe, argumenter et construire des raisonnements.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/universitepopulairearcueil »}, {« type »: « email », « value »: « universitepopulaire@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « email », « value »: « jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141242555 »}]

robot humain