CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO DE ÉROS VERS « L’AMOUR SUBLIME » Pérols, samedi 13 avril 2024.

CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO DE ÉROS VERS « L’AMOUR SUBLIME » Pérols Hérault

Dans un premier temps, Eric abordera, avec l’aide de grands philosophes, ce concept de l’amour difficile à définir, mais souvent traité, comme par exemple chez les Anciens sous 3 formes principales ( éros l’amour passion, philia l’amour d’amitié & agapè l’amour de charité) ainsi que chez les Modernes avec l’amour sublime inspiré par la philosophie de Platon qui est union de deux

Dans un premier temps, Eric abordera, avec l’aide de grands philosophes, ce concept de l’amour difficile à définir, mais souvent traité, comme par exemple chez les Anciens sous 3 formes principales ( éros l’amour passion, philia l’amour d’amitié & agapè l’amour de charité) ainsi que chez les Modernes avec l’amour sublime inspiré par la philosophie de Platon qui est union de deux âmes dans une élévation spirituelle réciproque (plan de la conférence partie philosophique) … puis dans un second temps, puis dans un second temps, Gilles nous donnera sa vision de l’amour sous l’angle psycho-émotionnel en s’appuyant sur ses expériences uniques de l’intelligence émotionnelle au cours des 20 dernières années d’accompagnements et de pédagogie … Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

A partir de 10h, accueil des participants (un café ou un thé sera offert avant la conférence, il est conseillé de venir 20 minutes avant le début de la conférence). 10h30 début de la conférence (durée 1h30). Possibilité d’assister au cocktail après la conférence.

7.00€ (café/thé offert) et 12.00€ (café/thé offert + le cocktail) 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

18, ZA le Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie contact@thema-cafe.fr

L’événement CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO DE ÉROS VERS « L’AMOUR SUBLIME » Pérols a été mis à jour le 2024-02-27 par OT MONTPELLIER