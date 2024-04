Conférence parité et sport féminin dans les jeux olympiques Avenue Charles de Gaulle Martigues, mercredi 17 avril 2024.

Conférence sur l’histoire de l’aventure Olympique, de leur difficile renaissance de 1896 à nos jours, animée par M. Stéphane KRONENBERGER, Docteur en Histoire de l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

Au delà de l’évocation de l’histoire des Jeux Olympiques avec ses nombreux exploits sportifs et du contexte géopolitique, le conférencier retracera particulièrement les combats pour l’Egalité et la Parité dans le Sport ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il y aura possibilité de prolonger la rencontre et le débat avec le conférencier lors de l’apéritif cocktail qui suivra. Action caritative du Zonta Club Martigues Etang de Berre en faveur de l’Association FOYERS DELTA SUD, hébergement social pour des enfants en détresse. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17 23:00:00

Avenue Charles de Gaulle Ancienne route de Marseille

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@zontamartigues.org

L’événement Conférence parité et sport féminin dans les jeux olympiques Martigues a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme de Martigues