Conférence par le professeur Christian Latrémouille le programme Carmat, le premier cœur artificiel total bioprothétique Loches, jeudi 4 avril 2024.

Conférence du Pr. Latrémouille, chirurgien cardiovasculaire de l’H.E.G.P. qui a réalisé une première mondiale l’implantation d’un cœur artificiel et définitif.

Inscription avant le 1er Avril par email.

Les maladies cardiovasculaires et plus particulièrement l’insuffisance cardiaque terminale restent, de nos jours, la première cause de mortalité des pays occidentaux. Le traitement de choix est la transplantation cardiaque dont l’activité est fortement contingentée par le nombre limité de greffons disponibles. Cette situation impose le développement de nouveaux outils de substitution dont le cœur artificiel total bioprothétique CARMAT représente, aujourd’hui, le système le plus abouti.

Pr. Latrémouille, chirurgien cardiovasculaire de l’H.E.G.P. a réalisé une première mondiale l’implantation d’un cœur artificiel et définitif.

Restauration pour ceux qui le souhaitent après la conférence 25€ apéritif & vin compris. Réservation avant le 01/04/2024 par email de préférence. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04 20:00:00

1 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jaroartmuseum@gmail.com

