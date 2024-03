Conférence Observatoire de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt, vendredi 19 avril 2024.

Conférence Conférence de l’observatoire Vendredi 19 avril, 20h00 Observatoire de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Enjtrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T20:30:00+02:00

Le fait de classer les astres selon leur éclat ne date pas d’hier. Dans l’Antiquité déjà, les astronomes grecs avaient établi un catalogue et une échelle de grandeur des étoiles. Nos classements modernes ont hérité de cette méthode ancienne. Progressivement, l’évaluation visuelle rudimentaire a été complétée et affinée à l’aide des instruments d’observation et de mesure. On s’est rendu compte également, que l’éclat visible depuis la Terre n’était pas forcément le reflet de la réalité.

Observatoire de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt 6 rue Roger Etienne Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@observatoire-valcourt.fr »}]

SAHM