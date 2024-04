CONFÉRENCE MORT DE LA FORÊT ? Salle polyvalente Jussarupt, samedi 20 avril 2024.

Au cours d’une conférence-débat, l’entomologiste forestier Louis-Michel Nagelesein vous invite à réfléchir et essayer de comprendre les raisons de la mort des arbres de nos forêts. Il s’attardera particulièrement sur le scolyte typographe, mais pas uniquement, et montrera que ce dernier n’est pas le seul responsable de cette disparition dramatique, mais qu’il est un maillon d’une chaîne de plusieurs causes imbriquées. Vous repartirez aussi avec une idée sur ce à quoi il faut s’attendre dans un futur proche.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:30:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Salle polyvalente 6 Le Centre

Jussarupt 88640 Vosges Grand Est

