Conférence mixité scolaire et mixité sociale Saint-Quentin, jeudi 11 avril 2024.

Un accord a été conclu en mai 2023 entre le ministère de l’Education nationale et l’Enseignement catholique.

Monsieur Philippe Delorme, Secrétaire National de l’Enseignement catholique, viendra nous parler de cet accord et de la problématique liée à cette question importante de la mixité scolaire et sociale.

L’association traversée vous attend nombreux pour cette conférence le jeudi 11 avril à 20H30 à l’Auditorium du Conservatoire de Saint-Quentin situé au 51 rue d’Isle. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

51 Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France traversee02@orange.fr

