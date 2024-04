CONFÉRENCE « LES SERPENTS DE FRANCE » MAISON GARONNE Cazères, vendredi 26 avril 2024.

Venez participer à une conférence sur les serpents de France

Les serpents sont des animaux méconnus et incompris. Néanmoins, ils sont indispensables au maintien des écosystèmes. Nous évoquerons les différentes espèces présentes sur le territoire, leur écologie, comment les différencier et réagir face à eux comment aussi ils nous aident à comprendre la biodiversité et les effets du changement climatique.

Le tout agrémenté d’histoires urbaines et de mythologie.

Réservation maison-garonne@mairie-cazeres.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie maisongaronne@mairie-cazeres.fr

