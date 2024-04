Conférence « Les rias, un territoire d’exception » La Semaine de nos Rias 2024 Lieu-dit Le Belon Moëlan-sur-Mer, samedi 4 mai 2024.

De l’Aven à la Laïta, le pays des rias est d’une singulière beauté.

Ce territoire est surprenant à de nombreux égards qui tiennent notamment à sa géographie, son histoire, sa culture et son économie.

L’interpénétration des eaux marines à l’intérieur des terres, au gré des marées, a forgé des espaces, à nul autre pareil.

Sur des rives, des chapelles et des demeures bourgeoises occupent des sites merveilleux.

Au XIXe, deux animaux marins vont bousculer la quiétude de plusieurs rias, la sardine et l’huître plate.

La pêche sardinière engendre la création de zones portuaires, de conserveries et divers commerces.

L’ostréiculture acquiert ses lettres de noblesse dans les eaux du Belon.

Dans la seconde moitié du XXe, le déclin de l’économie sardinière coïncide avec le développement du nautisme.

De nos jours les rias nous offrent des paysages grandioses et une nature encore préservée qu’il faut parcourir et apprendre à connaître.

Jauge 48 personnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04

Lieu-dit Le Belon 1er étage au dessus de la criée

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

