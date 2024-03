Conférence Les mycorhizes associées à la vigne le futur de la vigne est-il sous nos pieds ? Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune, jeudi 18 avril 2024.

1ère rencontre les GESTiculations dans le cadre du partenariat entre la Cité et le GEST (Groupement d’Étude et de Suivi des Terroirs).

La vigne est associée dans son environnement à divers micro-organismes, formant un super-ensemble que l’on appelle holobionte. De nombreux facteurs comme le contexte pédoclimatique ou les itinéraires de culture influencent cet holobionte et modifient les interactions au sein de ce dernier. Parmi celles-ci, la symbiose mycorhizienne à arbuscules est une des plus importantes. Très répandue au sein du règne végétal, cette symbiose entre des champignons du sol et les racines des plantes fournit de nombreux services, à la plante essentiellement mais aussi au sol et à l’écosystème dans son intégralité.

L’objectif de cette conférence sera d’exposer les principaux résultats obtenus ces dernières années sur la compréhension du rôle de la vigne dans la sélection et l’organisation des communautés mycorhiziennes au vignoble. Nous prendrons notamment l’exemple de la plateforme du Conservatoire d’Anciens Cépages Bourguignons du GEST situé au Mont Battois qui a fait l’objet d’une étude du terroir microbiologique. L’influence du matériel végétal (cépage et porte-greffe) sur les champignons mycorhiziens à arbuscules associées aux racines des vigne a notamment été étudié. Enfin, nous aborderons une réflexion plus large sur le rôle que peut avoir la diversité génétique cultivée sur le fonctionnement biologique des sols dans un contexte de changement climatique et d’enjeux sanitaires qui affectent les vignobles.

En présence de Pierre-Emmanuel COURTY, Directeur de recherche INRAE Dijon et Pierre-Antoine NOCETO, Chef de projet Recherche & Innovation à Mycophyto et ancien Ingénieur de recherche INRAE Dijon.

Tarif Plein 6 €

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

