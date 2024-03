Conférence les Malgré nous Thann, dimanche 14 avril 2024.

Conférence les Malgré nous Thann Haut-Rhin

L’Union Nationale des Combattants avec le soutien de la ville de Thann propose une conférence sur l’incorporation de force dans l’armée Allemande et les Malgré nous, animée par le conférencier et historien, Nicolas Mengus. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 11:30:00

1 Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est

