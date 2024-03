Conférence « Les expressions françaises autour de la table » Samadet, dimanche 20 octobre 2024.

Conférence « Les expressions françaises autour de la table » Samadet Landes

Savez-vous que le mot baragouiner vient des Bretons du Moyen Âge qui, arrivant à l’auberge, demandaient Bara ! Gwin ! , donc du pain (bara) et du vin (gwin) ? Qu’avant l’invention des boîtes de conserve au XIXe siècle, on était pressés comme des harengs en caque et non serrés comme des sardines ? Aucune langue autre que le français ne compte autant d’expressions, de locutions, de métaphores, de proverbes, de dictons, liés à la cuisine, à la nourriture et à l’art de la table. Qu’on ait une tablette de chocolat ou de la brioche à la place du ventre, Stéphane Gillet, auteur de l’ouvrage Dictionnaire des expressions gourmandes, nous présente les origines et transformations de plus de 1 500 expressions gourmandes, anciennes ou nouvelles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 16:00:00

fin : 2024-10-20 17:30:00

Musée de la Faïence Samadet

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.samadet@landes.fr

L’événement Conférence « Les expressions françaises autour de la table » Samadet a été mis à jour le 2024-03-14 par Landes Chalosse