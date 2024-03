Conférence “Les Coligny et le protestantisme du XVIe et XVIIe siècle. Engagements, identités et ambitions » Centre Jean Rivierre Prailles-La Couarde, dimanche 17 novembre 2024.

Conférence « Les Coligny et le protestantisme du XVIe et XVIIe siècle. Engagements, identités et ambitions »

Dimanche 17 novembre à 14h30 au Centre Jean Rivierre à La Couarde

Par Nicolas Breton, Agrégé et Docteur en Histoire moderne laboratoire Temos CNRS Université du Mans

Don libre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 14:30:00

fin : 2024-11-17

Centre Jean Rivierre 5 Impasse du Temple

Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

