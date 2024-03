Conférence-lecture : Le théâtre et la vie Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mardi 16 avril 2024.

Conférence-lecture : Le théâtre et la vie Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mardi 16 avril 2024.

Conférence-lecture : Le théâtre et la vie Assistez à la conférence-lecture « Le théâtre et la vie » le mardi 16 avril 2024 à 18h30 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation. Mardi 16 avril, 18h30 Espace Culture Université de Lille Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T20:30:00+02:00

Assistez à la conférence-lecture « Le théâtre et la vie » le mardi 16 avril 2024 à 18h30 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation.

Conférence-lecture

La métaphore de la vie comme pièce de théâtre est ancienne. On dit aussi du théâtre que c’est un art « vivant », pour le différencier des œuvres d’art vouées à survivre aux artistes qui les ont créées, et même par distinction avec le cinéma et la vidéo où la vie est capturée et fixée dans le temps. Mais de quelle(s) vie(s) parle-t-on quand on fait ces comparaisons et ces métaphores ? De la vie sociale, organique, quotidienne, psychique ? Et si la vie a incontestablement une influence sur le théâtre tel qu’il se joue et se reçoit, le théâtre a-t-il un impact sur la vie ?

Dans cette conférence à plusieurs voix, émaillée de lectures par les étudiant·e·s du master Arts, on cherchera moins à apporter des réponses définitives à ces questions, qu’à faire entendre les multiples liens qui ont été tissés entre le théâtre et la vie par les artistes et les philosophes.

Thomas Bénatouïl est professeur de philosophie à l’Université de Lille, laboratoire STL. Ariane Martinez est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en arts de la scène à l’Université de Lille, Laboratoire Ceac.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-theatre-et-la-vie-775580150107

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-theatre-et-la-vie-775580150107 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 137, « description »: « Confu00e9rence-lecture de Thomas Bu00e9natouu00efl et Ariane Martinez », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Le thu00e9u00e2tre et la vie », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://cdn.evbuc.com/images/725082119/1926523792083/1/logo.20240321-143839 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-theatre-et-la-vie-775580150107 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 200}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-theatre-et-la-vie-775580150107 »}]