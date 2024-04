Conférence « Le véganisme, une idéologie du XXIème siècle » Salle du CEREP Sens, mardi 16 avril 2024.

Conférence « Le véganisme, une idéologie du XXIème siècle » par Adrien DUBRASQUET, ancien élèvre de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et consultant spécialisé en stratégie de communication et d'influence.

Pourquoi devient-on végan ?? Qui sont les végans ?? Le véganisme forme-t-il une pensée cohérente capable de constituer une politique à part entière ?? S’agit-il d’un effet de mode, amené à passer, ou au contraire d’un courant d’idée, appelé à structurer en profondeur le débat public au cours des prochaines années ?? Pour Adrien Dubrasquet, le véganisme ne saurait être réduit au refus de consommer des produits d’origine animale ou à la philosophie antispéciste ? Tel est le postulat de cet ouvrage. C’est une vision du monde. Animé par la passion de l’égalité, s’offrant de stopper le réchauffement climatique et promettant une vie meilleure, à la fois plus saine et plus morale, le véganisme est prêt pour être l’idéologie du XXIe siècle. Ni manifeste ni pamphlet, cet essai est la première étude critique complète sur le véganisme. Une lecture éclairante et stimulante. 5 5 EUR.

2024-04-16 18:30:00

Salle du CEREP 5 Rue Rigault

Sens 89100

